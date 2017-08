Enorme succès pour l’ouverture de Décathlon en Israël !

Au moins 15 minutes de queue pour entrer dans l’enceinte du grand-magasin à midi, alors que l’enseigne a ouvert ses portes dès 9 heures. Dans les rayons, des centaines de clients, affamés de produits sportifs, de tentes, où d’objets divers à prix défiant la concurrence israélienne… Et aux caisses, encore une interminable attente. Mais au moment de payer, tout le monde à le sourire.

“J’ai acheté pour un peu plus de 500 shekels de produits (ndlr: près de 150 euros), c’est un sacré budget !” explique Noam. “Mais quand on achète quelque chose ici 100 shekels et que ça en vaut 130 ou 150 ailleurs, on est heureux et on garde le sourire.”

Pour Josette, immigrante de France venue avec ses petits enfants, c’est surtout l’occasion d’acheter “des rollers et un ballon.” Mais entre les rayons, elle en profite pour acheter aussi “des baskets pour la rentrée scolaire” (la marque ne propose que des chaussures de la marque Déclathlon), et des survêtements pour le sport à l’école.”

Harry, un père de famille, explique que pour des raisons professionnelles, il se rend régulièrement en Europe… “Et à chaque fois ou presque je vais chez Décathlon. Il y a tout, d’excellente qualité, et moins cher ! J’achète des vêtements pour ma femme qui est prof de yoga. Pour mes enfants qui font du football et du basketball. J’ai aussi acheté une tente qui s’ouvre en 5 secondes ! Donc je voulais être là aujourd’hui, pas tant pour acheter, mais pour remercier la marque d’être en Israël.”

Un joli succès pour une première journée…. Et les promesses de la marque sont tenues: “les prix sont quasiment identiques et parfois moins chers qu’en France !”

A n’en pas douter qu’à l’image d’Ikea, Décathlon ouvrira un nouveau complexe à Netanya d’ici quelques années !

Par Jérémyah Albert – JSSNews