Les enfants du Dr Miki Weintraub. La lutte des parents du service d’oncologie pédiatrique

Depuis plusieurs mois le service d’oncologie pédiatrique de l’hôpital Hadassah Ein Kerem de Jérusalem, est le théâtre d’une lutte aussi troublante que choquante.

Depuis le 1er juin, la démission des médecins de ce département, avec à leur tête, le Dr Miki Weintraub, a pris effet. Les parents des enfants traités dans ce service se sont regroupés pour soutenir la cause de leurs médecins et de leurs enfants. Ils ont installé un hôpital de campagne au Gan Saker à Jérusalem: « Les enfants du Dr Miki Weintraub » ne se battent plus seulement pour leur vie.

LPH s’est penché sur le sort de ces enfants malades du cancer privés de leurs médecins et de leur lieu de soins pour des raisons que d’aucuns attribuent à la cupidité de la direction de l’hôpital et du ministère de la Santé et que d’autres font porter aux médecins.

Les grosses difficultés financières d’Hadassah

L’hôpital Hadassah Ein Kerem est, sans aucun doute, une référence en Israël et même au-delà de nos frontières. Les médecins et la qualité des soins qui y sont prodigués ont une réputation qui les précède.

Néanmoins, l’hôpital est en proie à de grosses difficultés financières ces dernières années. Pour pallier ce déficit, le ministre de la santé, Yaakov Litzman, a décidé de faire appel au Professeur Zeev Rottstein. Ce dernier n’a pas été choisi par hasard. Précédemment, il dirigeait l’hôpital Shiba de Tel Hashomer et cet établissement faisait figure de modèle de gestion financière.

Mais médecine et argent ne font pas bon ménage… En effet, gérer un hôpital ne revient pas uniquement à gérer une entreprise en faisant des coupes budgétaires, puisqu’à la clé, c’est de vies humaines dont il s’agit.

Les parents qui ont pris la tête du mouvement de protestation nous expliquent que leur action ne se limite pas à leur cas personnel. Ainsi, Moshé Benita, dont le fils a été traité dans le passé à Hadassah Ein Kerem, nous dit: »La question que nous posons est beaucoup plus large que celle de l’existence du service d’oncologie pédiatrique d’Hadassah Ein Kerem. Nous demandons de quelle médecine voulons-nous pour notre avenir? Une médecine dans laquelle l’argent prend le pas sur le bien-être des malades? ».

Pour un demi-million de dollars

Nous cherchons à en savoir plus. Quelles sont les raisons qui ont poussé des médecins parmi les plus compétents dans leur domaine, à saborder le service dans lequel ils travaillaient en quittant le navire.

Ce que nous dit Moshé est consternant: »Le Pr Rottstein a décidé d’augmenter le tourisme médical de manière significative au détriment des malades israéliens. Il a augmenté le nombre de transplantations de moelle osseuse pour les malades étrangers, en leur donnant la priorité sur les enfants israéliens. Et la raison est claire: une telle opération rapporte 100 000 shekels à l’hôpital s’il s’agit d’un israélien contre un demi-million de dollars s’il s’agit d’un étranger ».

L’affirmation est grave. C’est pourtant bien contre ces pratiques que les médecins du service d’oncologie pédiatrique ont décidé de s’élever. Ils refusent de se laisser dicter leurs priorités en fonction de considérations autres que l’urgence médicale.

»Tous les hôpitaux pratiquent le tourisme médical », poursuit Moshé, »le problème est qu’aucune loi n’existe pour le règlementer et poser des limites. C’est donc aussi pour cela que nous nous battons ».

Ne voit-on pas la souffrance?

Ainsi, depuis le début du mois, le service d’oncologie pédiatrique d’Hadassah ne fonctionne quasiment plus. Les enfants sont, bien évidemment, les premières victimes. Le cancer est une maladie qui nécessite des soins vitaux, lourds et traumatisants. A cela maintenant on ajoute à ces petits, le chamboulement de changer de médecins et d’hôpital. Les enfants doivent désormais être soignés à des kilomètres, à Tel Aviv où 3 départements d’oncologie pédiatrique existent (Ichilov, Tel Hashomer, Schneider) puisqu’à Jérusalem, il n’en existe plus. La seule option dans la capitale demeure Shaaré Tzedek mais il n’y a pas de service oncologique dédié aux enfants.

Une maman témoigne de la difficulté d’annoncer la nouvelle à sa fille, une autre raconte que son enfant ne veut plus se faire soigner, pleure en allant à l’hôpital alors qu’il était tellement heureux de retrouver l’équipe d’Hadassah à chaque hospitalisation.

En effet, aux dires de tous les parents qui fréquentent le service ou qui l’ont fréquenté, ce sont des hommes et femmes d’un niveau professionnel et humain très particuliers qui les accueillaient sur place. »Les médecins ne comptaient pas leurs heures », se souvient Moshé, »Ils auraient pu compléter leurs fins de journée en donnant des consultations dans des cliniques privées pour arrondir leurs fins de mois. Mais non, ils étaient entièrement dévoués aux enfants d’Hadassah. De 7h du matin jusqu’à 21h, parfois même plus tard, ces médecins et toutes leurs équipes étaient sur le pied de guerre. La nuit comme le jour, on trouvait toujours une réponse, un mot ou un geste pour soigner, aider et rassurer. Et on veut priver nos enfants et le pays en général de telles âmes, de telles compétences?! ».

La direction d’Hadassah ne se rend-elle pas compte de la souffrance humaine et de la perte causées? Pour Moshé, comme pour beaucoup des parents du comité, la souffrance n’est pas ignorée, mais le chemin parcouru par le Pr Rottstein est déjà trop entamé pour retourner en arrière et dire »je me suis trompé ». L’ego et l’argent, voilà deux travers qui gâchent la vie de ces familles déjà éprouvées.

»Le directeur d’Hadassah a attaqué les médecins devant le tribunal du travail pour contester leur démission, les médecins ont eu gain de cause », nous précise Moshé. Le Pr Rottstein, quant à lui, s’obstine à exiger un retour au travail des médecins, ce que ces derniers refusent dans les conditions actuelles.

Quelle issue?

Avant même de démissionner les médecins d’Hadassah, sentant le vent tourner et voulant peut-être faire pression sur le Pr Rottstein, ont pris contact avec le Pr Halévy, directeur de l’hôpital Shaaré Tzedek. Il lui proposait leurs services pour mettre en place un service d’oncologie pédiatrique dans son établissement. Le Pr Halévy fait alors une demande d’autorisation d’ouverture au ministère de la Santé. Mais, celle-ci ne lui est pas accordée…

»On ne nous a fourni aucune explication, aucune justification à ce refus », s’étonne Moshé Benita, « Quand on pense que Tel Aviv compte 3 services d’oncologie pédiatrique, qu’y a-t-il d’aberrant à ce qu’il y en est 2 à Jérusalem? ». Pour le comité des parents, le ministère est de mèche avec le directeur d’Hadassah.

Parallèlement, des enquêtes journalistiques concluent que ce sont les médecins qui sont à l’origine de la crise et qu’ils l’entretiennent volontairement. Ces propos tendent à conforter le ministère et le Pr Rottstein. Mais pour les parents, qui soutiennent unanimement les médecins, ces articles sont purement scandaleux. »Le Dr Weintraub est un homme intègre, d’une droiture et d’un dévouement incontestables et dont la réputation le précède », nous dit une maman. »Nous connaissons l’équipe et son intérêt pour les malades et rien que pour les malades, nous l’avons vécu dans notre chair ».

En attendant que les choses se décantent, les parents ont monté un hôpital de campagne au Gan Saker à Jérusalem. Sur place, se trouvent les parents, les enfants quand ils le peuvent, mais aussi les médecins. Des personnalités politiques viennent leur rendre visite. Ainsi, Sarah Netanyahou est-elle venue sur place s’entretenir avec le comité, les médecins et apporter un peu de réconfort aux enfants. On a pu aussi y voir défiler des députés d’Habayit Hayehoudi et aussi de l’opposition avec la visite de leur chef de file Itshak Herzog.

Le comité de lutte organise aussi des activités, des manifestations et ne baisse pas les bras concernant le chemin juridique. »Nous avons déposé une plainte auprès de la Cour Suprême pour contraindre le ministère de la Santé à argumenter son refus de ne pas ouvrir un service d’oncologie pédiatrique à Shaaré Tzedek. D’autres plaintes visant le directeur d’Hadassah sont en cours ». Les parents se déclarent optimistes, ils savent qu’ils iront jusqu’au bout de leur combat, pour les médecins et leurs équipes qu’ils admirent et auxquels ils vouent une reconnaissance infinie, et surtout pour leurs enfants qui se battent contre la maladie.

Ne pas se taire

Ces quelques développements ont de quoi choquer, nous en sommes conscients. Comment peut-on jouer avec la vie d’enfants malades?? Ce combat contient certainement des aspects qui nous échappent de l’extérieur. Mais la conclusion demeure, quels que soient les torts ou les raisons des chacune des parties: ce sont des enfants malades du cancer qui subissent les conséquences de cette crise!

Alors, nous ne pouvons pas rester indifférents. »Venez nous voir au Gan Saker », encourage Moshé, »Venez écouter, questionner, parler, comprendre. Aujourd’hui ce sont les enfants malades du cancer, demain cela pourra concerner une autre branche de la médecine. L’avenir de notre médecine est en question ici! ».

Le comité des parents s’est constitué en association qu’il est possible d’aider par différents moyens. Parce que finalement, ce qui compte par-dessus tout pour ces parents, ces médecins, ce personnel soignant et pour nous tous c’est la vie de nos enfants.

Guitel Ben-Ishay

Crédit photos: Parents du comité