Encore un gros mensonge de Tamar Sandberg dévoilé…

Durant la campagne des primaires pour la présidence de Meretz, la candidate Tamar Sandberg avait juré la main sur le coeur ne s’être jamais rendue sur le tombeau du chef terroriste Yasser à Ramallah. Malheureusement pour elle, une photo sans équivoque était venue la contredire.

La nouvelle présidente de Meretz fait face à un nouveau mensonge de sa confection. Des rumeurs indiquaient qu’elle s’était fait conseiller durant la campagne par Moshé Klughaft, l’un des conseillers en stratégie les plus doués de sa génération. Moshé Klughaft avait été conseiller de Naftali Benett et de Habayit Hayehoudi lors de l’avant-dernière campagne électorale, et il est à l’origine de clips particulièrement réussis et incisifs pour Im Tirtsou contre la gauche et l’extrême gauche israélienne ainsi que le New Israel Fund.

Ces rumeurs ont quelque peu intrigué des journalistes du Haaretz qui pour avoir le coeur net avaient posé la question à l’intéressée, pour savoir si elle avait effectivement profité des services de Moshé Klughaft, contre rémunération ou de manière bénévole. Ella avait catégoriquement nié tout contact avec le conseiller en stratégie.

Mais samedi soir, ce dernier a confirmé à Amit Segal d’Aroutz 2 qu’il avait effectivement et des contacts quasi-quotidiens avec Tamar Sandberg et l’avait même rencontrée plusieurs fois pour lui prodiguer bénévolement des conseils pour mener sa campagne des primaires.

Quelque peu gênée aux entournures, celle qui préside désormais aux destinées d’un parti qui se veut “propre et éthique” a dû reconnaître ce fait et a tenté de minimiser ce mensonge en expliquant que c’est Moshé Klughaft qui était venu la contacter de son propre chef et qu’il n’y a avait aucune contrepartie financière aux conseils qu’il lui a donnés…

Moshé Klughaft est également celui qui avait conseillé l’ancien député Erel Margalit, lorsqu’il s’était présenté aux primaires pour la présidence du Camp Sioniste. Il avait notamment créé et lancé le fameux clip agressif du député, qui s’était avéré un flop total tant il était grossier et vulgaire.

