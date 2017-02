Enclaves ? Pourquoi pas colonies ?

Les médias français ont indiqué en début de semaine que quelque 300 Africains ont franchi clandestinement la frontière entre le Maroc et l’Espagne et sont arrivés dans la ville de Ceuta, heureux d’être enfin en Europe.

Mais où se situe Ceuta et quel est son statut ? Pour les journalistes, il s’agit d’une ‘enclave’ espagnole sur le territoire marocain tout comme la ville de Melilla. Mais en fait, ne s’agirait-il pas plutôt de ‘colonies’ ?

Pourquoi Ceuta et Melilla, qui se trouvent au Maroc, sont-elles espagnoles ? Si l’on s’intéresse à l’histoire de Ceuta, on apprendra qu’elle a été conquise par les Portugais en 1415 avant de devenir espagnole en 1580, sous le règne de Philippe II, au moment de la réunification des couronnes d’Espagne et du Portugal. Ceuta restera ensuite rattachée à la province de Cadix même après l’indépendance du Maroc en 1956. Quant à Melilla, elle a été conquise en 1487 par les Espagnols qui l’ont conservée, comme Ceuta, lorsque le royaume chérifien a accédé à l’indépendance.

Mais comme le souligne le site ‘Jeune Afrique’, ‘le Maroc continue de revendiquer la restitution de ces deux ‘enclaves’, considérées comme partie intégrante du territoire du royaume (tout comme l’Espagne revendique Gibraltar auprès de la Grande-Bretagne). Il rappelle que ‘l’Union africaine (UA) reconnaît que ces deux provinces sont occupées par une puissance étrangère’.

Pourtant, à aucun moment il n’aura été question de colonies !!! Ce mot semble avoir disparu du lexique journalistique sauf quand il s’agit d’accuser à tort Israël de ‘coloniser’ sa propre terre.