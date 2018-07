En Thaïlande la startup Maxtech (Israël) au secours des 12 jeunes footballeurs bloqués

C’est grâce à un système développé par la société de communication israélienne Maxtech que les services de secours thailandais ont réussi aujourd’hui à entrer en contact avec les 12 jeunes footballeurs et leur entraineur bloqués depuis 9 jours dans une grotte et à les localiser…dès le premier jour des recherches, la société israélienne avait généreusement offert ses appareils et envoyé un représentant sur les lieux pour s’assurer de la bonne utilisation et du bon fonctionnement du système technologiquement très sophistiqué… (Source : Nathalie Sosna-Ofir)

Thaïlande : les ados disparus dans la grotte retrouvés vivants L’affaire des douze adolescents et leur entraîneur de football, pris au piège dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande, a tenu tout le pays en haleine depuis neuf jours.

Les jeunes footballeurs âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur s’étaient aventurés le soir du 23 juin, après leur entraînement sportif, dans la grotte de Tham Luang, dans cette zone de forêt tropicale dense, à la frontière avec la Birmanie et le Laos. Mais ils ont été bloqués par les fortes pluies de mousson et aucun contact n’a depuis pu être noué avec eux. Leur drame était relayé encore lundi 2 juillet en direct à la télévision thaïlandaise et les internautes thaïlandais ne parlent que de cela.

Une base opérationnelle a été installée dimanche au cœur de ce réseau de dix kilomètres de long. La grotte est une des plus vastes de Thaïlande et la progression est ralentie par les conditions météorologiques.

Source: Israelvalley