En Israël, Manuel Valls au « Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme »

Les 19 et 21 mars 2018, plus de 1 000 personnalités politiques, culturelles, religieuses et dirigeants de tous les niveaux de la société civile se réuniront à Jérusalem au Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme, la conférence la plus importante du monde contre l’antisémitisme et d’autres formes de haine –pour élaborer une stratégie et une politique en tant que moyens de réponse.

L’antisémitisme est une haine irrationnelle et un profond mal social. Un environnement politique qui favorise l’antisémitisme est souvent fondamentalement oppressif des droits de l’Homme. En fin de compte, la lutte contre l’antisémitisme est conforme à la lutte pour les valeurs démocratiques et une société décente et, en tant que telle, concerne tout le corps politique, et pas seulement les populations juives.

Selon une étude récente de l’Anti-Defamation League, plus d’un milliard de personnes dans le monde ont des attitudes antisémites. Alors que le monde a fait des progrès significatifs dans la lutte contre l’antisémitisme, 2017 a vu une forte augmentation de nombreuses tendances antisémites en Europe et aux États-Unis. Alors que l’antisémitisme continue d’afficher sa honte sous les formes du révisionnisme historique, de l’antisionisme, de l’intolérance envers les droits religieux et de la violences verbale et physique, le gouvernement israélien s’efforce de rassembler la communauté internationale pour combattre l’antisémitisme sous toutes ses formes.

Le sixième Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme se tiendra à Jérusalem du 19 au 21 mars. Organisé par le Ministère israélien des Affaires étrangères avec l’aide du Ministère des Affaires de la diaspora, ce forum de trois jours est le plus grand rassemblement de ce genre au monde réunissant plus de 1 000 dirigeants politiques, fonctionnaires, diplomates, membres du clergé, experts et militants pour faire progresser les efforts de lutte contre l’antisémitisme à travers le monde.

Les principaux orateurs sont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’ancien Premier ministre français Manuel Valls, Mike Signer, ancien maire de Charlottesville, VA, Irina Bokova, ancienne secrétaire générale de l’UNESCO et Mayim Bialik, actrice, écrivaine et neuroscientifique renommée.

Le forum comprendra une série de sessions plénières et de groupes d’experts, axés sur les thèmes suivants:

Antisémitisme Web et cyber-haine:

Internet, en dépit de sa contribution incroyable à la vie moderne, a également renforcé de nouvelles formes et modalités de haine et de préjugés. Toutes les grandes plateformes internet sont aujourd’hui utilisées de diverses manières par les pourvoyeurs d’antisémitisme et d’autres formes de cyberhate.

La table ronde organisée par Ayelet Shaked, Ministre israélien de la Justice, avec les ministres de la Justice d’Allemagne, de Grèce, d’Italie, de Malte, de Moldavie et de la République slovaque, abordera concrètement la question de la haine en ligne et le rôle du gouvernement dans la lutte contre ce fléau.

L’antisémitisme et la montée de la politique d’extrême droite en Europe:

L’année écoulée a été marquée par des gains significatifs et inquiétants pour les partis d’extrême droite en Europe. Cette question sera abordée lors d’une séance plénière dirigée par l’ancien Ministre israélien Dan Meridor et Natan Sharansky, un ancien prisonnier de Sion et maintenant le chef de l’Agence juive, et par le professeur Shlomo Avineri et Ariel Muzicant de la communauté juive en Autriche.

L’antisémitisme est en hausse au sein des factions extrêmes aux deux extrémités du spectre politique. À l’extrême droite, nous assistons à une nouvelle vague de révisionnisme historique, dans laquelle les vérités sur la Shoah sont délibérément minimisées et déformées. À l’extrême gauche, nous voyons une vague cohérente d’antisémitisme masqué sous l’antisionisme, une augmentation des incidents antisémites par des groupes d’extrême gauche sur les campus universitaires, et des efforts continus pour interdire les militants juifs des forums progressistes, y compris les groupes LGBTQ. Un panel spécial de personnes actives dans le mouvement LGBTQ parlera de ces défis avec la Coalition Arc-en-ciel, et l’ancien maire de Charlottesville, Mark Signer, parlera au spectre du groupe néonazis aux États-Unis alors qu’ils se manifestaient dans sa ville l’année dernière.

Irina Bokova, ancienne secrétaire générale de l’UNESCO, parlera des stratégies de lutte contre l’antisémitisme aux niveaux politique et gouvernemental au # GFCA2018, et nous discuterons également du défi de la haine dans les manifestations sportives, avec la participation du journaliste ESPN Jeremy Schaap et du directeur de la Fondation Chelsea FC, Simon Taylor.

La foi comme ressource pour combattre l’antisémitisme et les crimes haineux :

Le Forum mondial de lutte contre l’antisémitisme rassemblera également des responsables religieux de diverses origines, afin de discuter des moyens par lesquels les communautés religieuses peuvent travailler ensemble pour promouvoir la tolérance et lutter contre l’antisémitisme.

Les dirigeants juifs, chrétiens et musulmans, y compris le Kadi Iyad Zahalka, chef de la Cour Shar’ia à Jérusalem, et le théologien et écrivain Rabbin Irving Greenberg prendront la parole au Forum. Nous aborderons également l’assaut législatif contre la pratique religieuse juive et musulmane en Europe, ainsi que les moyens d’enseigner l’héritage de la Shoah parmi les jeunes populations musulmanes mécontentes.

Pour plus de détails, visitez www.gcfa2018.org .

Photo by Kobi Gideon / GPO (Illustration)