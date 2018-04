En économie, Bibi classé comme l’un des meilleurs Premiers ministres d’Israël

Le site Mako a demandé à plusieurs dizaines d’analystes politiques, universitaires et journalistes de noter les douze Premiers ministres que l’Etat d’Israël a connus. Chacun d’eux a reçu une note dans dix catégories couvrant tous les domaines de la vie politique.

Les résultats détaillés seront publiés dans une édition spéciale du magazine Mako à l’occasion de Yom Haatsmaout. Les rares informations qui ont filtré sont les suivantes: Binyamin Netanyahou est classé comme l’un des meilleurs Premiers ministres sur le plan de l’économie, mais il n’est moins bien noté dans la catégorie du leadership politique. Il est devancé par Itshak Rabin, Menahem Begin et Ariel Sharon. Il dépasse cependant Ehoud Olmert, et surtout Ehoud Barak qui est classé comme ayant été le plus mauvais des chefs de gouvernements israéliens depuis 1948! Il n’a été en poste que 610 jours et a obtenu des mauvaises notes dans presque chaque catégorie. (LPH)

Benyamin Netanyahou (en hébreu, בנימין נתניהו), surnommé « Bibi » par ses partisans, né le à Tel Aviv, est un homme politique israélien. Fils de Bension Netanyahou, historien nationaliste, il est d’abord diplomate et, notamment, ambassadeur de l’État d’Israël auprès des Nations unies entre 1984 et 1988.

Membre du Likoud, il est nommé Premier ministre d’Israël en 1996 après avoir battu le chef du gouvernement travaillistesortant, Shimon Peres. Il quitte le pouvoir en 1999 après avoir été défait par Ehud Barak. En 2002, il retrouve une position de force dans la vie politique israélienne en étant nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d’Ariel Sharon ; ce dernier lui confie en 2003 le ministère des Finances.

En 2009, alors que le Likoud est arrivé en deuxième position aux élections législatives, il est chargé de former un nouveau gouvernement, dans lequel il accorde une place importante aux nationalistes, aux ultra-orthodoxes et aux travaillistes. Il est reconduit à la suite des élections législatives de 2013 puis à nouveau après celles de 2015, ce qui lui permet de devenir le Premier ministre israélien ayant exercé cette fonction le plus longtemps après David Ben Gourion.

