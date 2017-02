Tamar Nizri avait fait parler d’elle récemment, en intervenant sur l’estrade lors de la Likoudiya et appelant les ministres et députés présents à sauver Amona. Mercredi, Tamar et sa famille ont dû dire adieu à la maison dans laquelle elles ont vécue pendant des années. Pour tenter de mesurer l’ampleur de la douleur, il faut multiplier le cas de la famille Nizri par des dizaines de cas.

Vidéo:

Photo Aroutz 7