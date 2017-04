Emouvante vidéo: le dernier message du rav Nehemia Lavi hy’d

Le rav Nehemia Lavi hy’d fut l’une des premières victimes de « l’Intifada des couteaux » qui débuta en octobre 2015.

Le 3 octobre 2015, en plein Hol hamoed souccot, un terroriste arabe blessait mortellement deux Juifs dans la rue Ha-Gaï en Vieille ville de Jérusalem. Il avait commencé par poignarder Aharon Benett hy’d ainsi que sa femme et leur bébé, les blessant tous trois, mais Aharon de manière très grave.

Ayant entendu les bruits venus de la rue, le rav Nehemia Lavi hy’d était descendu de chez lui pour porter secours aux victimes avant d’être poignardé lui-aussi. Le terroriste lui avait ensuite pris son arme et tiré sur lui. Aharon Benett hy’d et le rav Nehemia Lavi h’yd étaient décédés un peu plus tard à l’hôpital.

Un an et demi après les faits, le site Aroutz 7 a pu obtenir un document exceptionnel: un message d’encouragement adressé par le rav Nehemia Lavi hy’d pour des soldats en partance pour des exercices militaires. Ce petit film a été tourné durant le stage de formation des rabbins de Tsahal que suivait le rav Lavi hy’d peu de temps avant sa mort.

Son message aux soldats est empli de sionisme et d’optimisme en en raison de la période difficile que traversit le pays. A la fin de son message, il appelle à l’unité et à l’amour entre les combattants.

Vidéo:

Photo Famille