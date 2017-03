Emouvante cérémonie: la brit-mila du petit-fils du rav Michaël Mark hy’d

Une très émouvante cérémonie s’est déroulée cette semaine à la yeshiva d’Otniel, mêlant joie et nostalgie. C’était la brit-mila du petit-fils du rav Michaël Mark hy’d, assassiné par des terroristes en juillet 2016. Le bébé porte le nom d’Ouri Michaël, en souvenir de son grand-père qui ne le connaîtra pas.

Parmi les personnes qui ont pris la parole, le rabbin du yishouv rav Reem Hacohen, le directeur du Mossad Yossi Cohen, le commandant de la Brigade de Judée, Itzik Cohen et Or Cohen, le fiancé de Renana Meïr, la fille de Daphna Meïr hy’d, elle aussi d’Otniel et assassinée chez elle par un terroriste.

Lors de l’attentat de juillet 2016, des terroristes avaient tiré à l’arme automatique sur le véhicule conduit par le rav Michaël Mark. Il avait été tué sur le coup, sa femme Hava gravement blessée et deux de ses enfants blessés également.

Il y a deux semaines, un tribunal militaire a condamné l’un des auteurs des tirs, Muhamad al-Amariya à deux peines de réclusion à perpétuité plus 250.000 shekels de dommages et intérêts. Le second, Muhamad Faqia, a été éliminé par Tsahal lors de la tentative d’arrestation à son domicile.

Photo Famille