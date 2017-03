Emouvant: Yehouda Haisraeli participant d’honneur au marathon de Jérusalem (avec vidéo)

Des images très émouvantes sont parvenues du marathon de Jérusalem qui s’est déroulé vendredi matin. Parmi les milliers de participants, le soldat Yehouda Haisraéli, d’Ofra, sur son fauteuil roulant.

Yehouda Haisraéli, soldat de la brigade Guivati, avait été très gravement touché à la tête par un éclat de roquette lors de l’Opération Tsouk Eitan, alors qu’il participait à la tentative de sauver Hadar Goldin hy’d. Pratiquement mort, Yehouda a été sauvé par miracle mais suit depuis deux ans et demi un long et difficile processus de rééducation. Il a cependant tenu à participer symboliquement à cette épreuve et a été aidé dans sa course par un groupe de membres de l’organisation Shalva qui s’occupe d’enfants aux besoins particuliers et qui participaient à ce marathon sous les « couleurs » de l’organisation.

Vidéo:

Photos Shalva / Aroutz 7