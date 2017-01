Emouvant : un rescapé de 82 ans met pour la première fois les Tefilin

Après avoir attendu pendant 69 ans, un rescapé de la Shoah a décidé de célébrer enfin sa Bar Mitsvah. La cérémonie a été organisée par le commandement de la police de Haïfa.

Pour la première fois de sa vie, Yaakov Edelstein, 82 ans, a mis les Tefilin, aidé par le Rav Anshel Friedman, rabbin de la police de la région. L’émotion était intense.

L’événement a eu lieu au collège national de la police en partenariat avec l’association ‘Yad Ezer LeHaver’. A la police, on a précisé que ce type d’initiative était fréquent et que dans de nombreux districts, elle gardait des liens réguliers avec les survivants de la Tourmente.

Yaakov, né en Hongrie, était âgé de 13 ans lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté. Aujourd’hui, il est marié, père de deux enfants et grand-père de quatre petits-enfants. Il est venu en compagnie de son épouse et de l’un de ses fils, tout aussi émus que lui.

Yaakov Edelstein a raconté les horreurs qu’il avait vécues dans un camp de concentration ‘qui hantaient ses pensées jusqu’à ce jour’. Mais il est heureux de son sort, content d’avoir survécu et d’avoir pu fonder un foyer.

‘Cette cérémonie de Bar Mitsvah me touche beaucoup, après toutes les souffrances que j’ai endurées, a-t-il souligné. Le but de ma famille était de survivre, et je n’ai pas eu d’enfance’. Dans l’assistance se trouvaient des rescapés qui, entendant le récit de Yaakov, n’ont pas pu retenir leurs larmes.