Emouvant: plus de deux cent Bné Menashé ont effectué leur “Sortie d’Egypte”

Un groupe de 204 olim en provenance de l’Etat de Manipur (Nord-Est de l’Inde) est arrivé cette semaine à l’aéroport Ben-Gourion. Ce sont des membres de la communauté des Bné Menashé qui ont fait leur alya à l’occasion de la fête de Pessah’ avec l’aide de l’organisation “Shavei Israël”.

Après une petite cérémonie d’accueil très émouvante, le groupe a été dirigé vers le centre d’Integration de Kfar ‘Hassidim. Après la période d’intégration, le groupe ira s’installer en Galilée. Michaël Freund, fondateur et président de “Shavei Israël” a exprimé son émotion: “Nous sommes témoins d’une nouvelle sortie d’Egypte, mais cette fois-ci, c’est depuis l’Inde, après 2700 ans d’exil et une semaine avant Pessa’h! Nous continuerons de toutes nos forces de faire monter le reste de cette communauté qui attend encore en Inde et rêve de monter en Israël”.

Comme leur nom l’indique, les Bné Menashé ont comme tradition ancestrale d’être les descendants de la tribu de Menashé qui faisait partie des dix tribus exilées il y a plus de 2700 ans, lors de la conquête du Royaume d’Israël par les Assyriens. La majorité de cette communauté vit dans le Nord-Est de l’Inde, et d’autres familles habitent à l’Est du Bengladesh et en Birmanie.

Vidéo:

Photo