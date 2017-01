Emouvant: le fils aîné d’Eliraz Peretz fête sa Bar Mitsvah

Myriam Peretz vient de vivre, avec sa belle-fille Shlomit et le reste de la famille, des moments d’intense émotion en assistant à la Bar Mitsvah de l’aîné de son fils Eliraz hy’d, tué en 2010 lors d’une opération antiterroriste. Le jeune garçon s’appelle Ouriel Peretz, du nom de son oncle qui a lui aussi perdu la vie au cours d’une action de Tsahal en 1998. La cérémonie a eu lieu dans la synagogue qui porte le nom d’Ouriel Peretz hy’d à Guivat Zeev. Le Bar Mitsvah a mis les Tefiline de son père défunt avec l’aide de son jeune oncle, dans une atmosphère particulièrement poignante. Il a reçu en cadeau le sac militaire de son père avec plusieurs souvenirs personnels d’Eliraz. Par ailleurs, un film a été projeté avec des images recueillies par des proches parents comprenant des témoignages de personnes qui ont connu Eliraz et évoquent son souvenir.

Myriam Peretz, toujours aussi courageuse et lumineuse malgré les épreuves, a déclaré à son petit-fils: « Ce sac contient la vie. Chaque fois que tu rencontreras des difficultés sur ton chemin et lorsque tu ressentiras le désir de voir ton père, ouvre le sac, sors l’un des objets qui s’y trouvent et tu verras qu’une histoire sur ton père te donnera des forces ».