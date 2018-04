Emouna croit en vous!

L’institut Emouna dans le quartier de Bakaa à Jérusalem, est un établissement universitaire dédié aux arts et à la pédagogie. Dans ce quartier, d’accès facile, où vit une communauté francophone chaleureuse et unie, les étudiantes Olot Hadashot trouveront un environnement accueillant.

Depuis plus de quarante ans, l’institut forme des artistes de premier rang qui allient harmonieusement leur activité artistique à leur monde spirituel, en procurant à ces jeunes femmes outils, savoir et formation professionnelle de haut niveau, dans les domaines de l’art, de l’infographie, du théâtre et de l’enseignement, en leur permettant d’exprimer leur créativité tout en les préparant au marché du travail en tant qu’artistes et pédagogues de qualité.

Spécialisé dans l’infographie et le théâtre, l’institut est animé par les meilleurs enseignants à travers divers ateliers, cours et projets.

L’enseignement pédagogique intégré au programme prépare les élèves à rejoindre les équipes des écoles et des systèmes éducatifs parallèles en Israël et à l’étranger.

Filières de l’institut

Communication visuelle

Ce département est dédié aux techniques de l’information par l’image. Cette nouvelle discipline a connu un essor important au cours des dernières années.

La présence de l’internet, des smartphones, applications et nouvelles interfaces a créé un nouvel univers visuel d’information ayant trait à tous les domaines.

Le département propose une approche exhaustive de niveau supérieur à toute étudiante religieuse dotée des compétences artistiques nécessaires souhaitant acquérir une formation professionnelle et pédagogique.

L’enseignement a pour but de dispenser les connaissances et le savoir-faire des secteurs de l’infographie, des métiers de l’impression et de la création de sites web et octroie une place importante à la mise en pratique ainsi qu’aux disciplines des sciences humaines et culturelles.

Le département propose deux options :

– Design pour impression et écran

– Option multidisciplinaire et formation artistique – sculpture, dessin, peinture, impression et communication visuelle.

Département des beaux-arts

Ce département se définit par une nouvelle approche de l’art et de la culture locale et générale, véhiculée par des femmes religieuses et leur dialogue avec le monde juif spirituel et religieux et l’univers artistique.

Le programme d’enseignement est dispensé par les meilleurs professeurs et par des artistes reconnus dans des disciplines variées. Ainsi, les étudiantes ont accès à de nombreux secteurs et notamment : dessin et peinture, impression, gravure, sculpture, céramique, photographie, digital, art vidéo, art-performance, muséologie et formation personnalisée en studio.

Département d’art dramatique

L’institut Emouna est le seul établissement en Israël à dispenser un diplôme universitaire de pédagogie (B.Ed) et d’art dramatique dans un environnement religieux. La formation propose des études d’art dramatique, réalisation de scénarios, mise en scène et enseignement.

Durant un programme de quatre ans, les étudiantes auront l’occasion de vivre un parcours passionnant à travers le monde du théâtre et de ses théories et du judaïsme. Ces études préparent les étudiantes au travail dans l’univers pédagogique et de la création artistique et leur permettent d’entreprendre par la suite des études de psychodrame.

De nombreuses étudiantes francophones et nouvelles immigrantes de France ont trouvé à l’institut Emouna un véritable foyer et y ont appris un métier lucratif.

Les étudiantes ayant suivi des études secondaires dans des filières artistiques en France se présentant avec un portfolio de travaux pourront bénéficier d’une reconnaissance de leurs acquis. Les étudiantes admises à des études supérieures dans des établissements français seront exemptées de concours d’entrée.

Pour plus de renseignements

emunashov@gmail.com

052-5264519

Crédit photo: Sharon Touitou