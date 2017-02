Emotion: un mariage à la synagogue Nożyk de Varsovie

C’est la première fois depuis la fin de la guerre, en 1945, qu’un mariage est célébré dans la synagogue Nożyk * de Varsovie. L’assistance était donc particulièrement émue lorsque le jeune couple, Rav Itshak Rapoport et Marta Dołżańska, s’est tenu sous le dais nuptial.

Le marié est le fils d’un ancien des événements de ‘mars 68’, crise politique polonaise menée par des étudiants et brutalement réprimée par la ‘Milice citoyenne’.

Il a reçu son diplôme de rabbin en 2002 et a exercé les fonctions de grand rabbin de Wrocław et de Silésie entre les années 2006 et 2011. Son épouse Marta vient de la ville de Sosnowiec et est membre de la communauté juive de Katowice. Actuellement, le rabbin Rapoport vit en Israël, mais il a tenu à se marier en Pologne.

Mardi soir, lors de la cérémonie, la synagogue était pratiquement pleine. Parmi les invités se trouvaient notamment Aleksander Gleichgewicht, président de la communauté juive de Wroclaw, et Alicja Kobus, présidente de la communauté de Poznań.

Les Sheva Brah’ot sous la houppa ont été récitées entre autres par le père et le frère du rabbin Rapoport et par le Rav Michael Schudrich, grand rabbin de Pologne. La Ketoubbah a été lue par le rabbin Moshé Bloom. Les invités se sont ensuite retrouvés à la réception. Mazal Tov !

* Cette synagogue a été construite entre les années 1898 et 1902 et a été restauré après la Seconde Guerre mondiale. Elle est toujours opérationnelle et accueille régulièrement des activités communautaires.