Emotion: la lettre d’Hadar lue à Auschwitz  

Les parents du lieutenant Hadar Goldin hy’d, tué à Gaza pendant l’opération Tsouk Eytan et dont le corps est toujours détenu par le Hamas, font partie de la délégation du chef d’état-major Gady Eizencott. Celle-ci s’est envolée dimanche matin pour la Pologne pour participer à la cérémonie du Yom Hashoah et à la Marche des Vivants entre les camps de la mort d’Auschwitz et de Birkenau. Le professeur Simha Goldin et son épouse, le Dr Léa Goldin, ont emporté avec eux la lettre que leur fils Hadar leur avait envoyée lorsqu’il avait participé à un voyage en Pologne avec sa classe en 2008. C’est le Dr Léa Goldin qui a lu la lettre, des larmes dans la voix, à Auschwitz. Mais avant de commencer la lecture, elle a rappelé qu’Hadar avait été tué ‘deux heures après le cessez-le-feu dans un guet-apens tendu par le Hamas’. Dans son message, le jeune homme, alors lycéen, souligne l’importance de l’Etat d’Israël. « Grâce à vous, a-t-il notamment indiqué, je comprends ce que le pays me donne et surtout, ce que je dois donner de moi-même au pays. Et lorsque je regarde au fond de moi, je sais que j’ai la force de donner le maximum de moi-même’. Poignant !