Emotion : la fille de Dafna Meir se marie

La famille Meir d’Othniel a été victime il y a un an et demi d’une tragédie avec l’assassinat sauvage de Dafna hy’d, 39 ans, mère de six enfants, qui a été poignardée par un terroriste devant sa maison. A présent, après une période de deuil extrêmement douloureuse, elle vit enfin des moments de bonheur.

Le mari de Dafna, Nathan Meir, s’est remarié le mois dernier avec Zohar Morgenstein et leur union a été bénie par le rabbin de la localité, Rav Reem Hacohen.

Et dimanche soir, c’était au tour de la fille ainée de Dafna et Nathan, Renana, de se tenir sous la Houppa avec son fiancé, Or Cohen, dont la famille habite aussi à Othniel.

La jeune fille est arrivée au bras de son père et le couple a été marié par le Rav Dov Singer, rabbin de la Yeshivat Mekor Haïm de Kfar Etsion, dans le Goush Etsion.

La cérémonie a eu lieu dans les jardins d’une salle de Beersheva en présence de nombreux invités parmi lesquels se trouvaient plusieurs rabbins, des députés, des personnalités de tous bords, et bien entendu, tous les amis de la famille Meir. L’assistance était particulièrement émue.

