Emmanuel Macron « mouché » par les Gardiens de la Révolution

Le président français fait durement son expérience en matière de politique étrangère, en l’occurrence face au régime totalitaire et hégémonique iranien. Partisan d’un « dialogue constructif » bien dans la tradition française, le président français s’est risqué il y a quelques jours à demander le désarmement du Hezbollah et avait également déclaré en des termes modérés que « la stratégie de l’Iran dans le domaine balistique était ‘non maîtrisée‘.

La réponse cinglante n’a pas tardé à venir par la voix du général Mohamed Aki Jafari, commandant des Gardiens de la Révolution iranienne (Pasdaran): « Le désarmement du Hezbollah n’est pas négociable ». Tout comme la programme balistique d’ailleurs. Le général Jafari s’est même permis de qualifier avec mépris le président français de « jeune homme inexpérimenté ».

Le président Hassan Rohani s’est exprimé dans le même sens mardi: « Le Hezbollah fait partie du peuple libanais, il est très populaire dans ce pays et son armement est défensif et sert à contrer d’éventuelles attaques contre le Liban », avait-il dit lors d’un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Et lors de cette même conversation, le pves président iranien avait assuré son homologue français que « Téhéran ne cherche pas à dominer le Moyen-Orient »!! C’était une réponse aux propos du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui il y a une semaine depuis Riyad s’était inquiété des « tentations hégémoniques de Téhéran au Moyen-Orient ».

Le président iranien s’est dit prêt à un rapprochement avec la France à condition que celle-ci adopte « une approche réaliste et impartiale ». Le président français a annoncé son intention de se rendre en Iran dans le courant de l’année 2018, afin de … »dialoguer avec Téhéran ».

