Une émission satirique israélienne s’attaque à Marine Le Pen

« 75 ans après la Shoah, il est agréable de voir que le candidat nationaliste n’est arrivé qu’en 2e position »

Une émission israélienne de satire politique, « Eretz Ne’ederet », s’en est pris mardi à la candidate du Front national Marine Le Pen, trois jours après sa qualification pour le second tour de l’élection présidentielle, tournant en dérision le fait que l’extrême droite arrive aux portes du pouvoir.

Sur un ton ironique, le présentateur a débuté son émission en indiquant que « 75 ans après la Shoah, il est agréable de voir que le monde a compris la leçon et que le candidat nationaliste n’est arrivé qu’en deuxième position ».

Suite à cette brève introduction, le présentateur s’adresse à une comédienne jouant le rôle de Marine Le Pen.

Celle-ci commence par remercier tous les Français de la ville israélienne de Netanya (connue pour être fortement peuplée de franco-israéliens) qui « avaient prévu de voter contre elle mais qui ont finalement décidé de rester à la plage et se dorer la pilule au soleil ».

Interrogée sur ses chances de victoire face à Emmanuel Macron, la Marine Le Pen de l’émission indique avec un geste de la main, rappelant le salut nazi, qu’elle se trouve bien au-dessus de son rival.

Arrive ensuite sur le plateau un Benyamin Netanyahou plus vrai que nature, qui promet de se teindre les cheveux en bleu, blanc et rouge en cas de victoire de Le Pen, en référence à la polémique autour des cheveux du Premier ministre.

La discussion s’oriente ensuite sur l’islam et le port de signes religieux en public.

La « version israélienne » de Marine Le Pen indique qu’il est temps « de se débarrasser de l’Islam » et des « kipod » (hérisson en hébreu) dans la rue. Un lapsus que le présentateur ne manque pas de relever et lui explique la différence entre « kipod » et « kipot » (pluriel de kippa).

« Il n’y a pas besoin de kippa pour reconnaitre les Juifs », il suffit, rétorque-t-elle, de les reconnaître à « leur cornes de diable et leur nez », reprenant de vieux clichés antisémites.

Son passage se termine par quelques mots que la présidente du FN dit vouloir adresser « dans sa langue » à ses partisans: « Yalla, Yalla, Daech boom boom Eiffel » (« Allez, Allez, Daesh, boom boom Eiffel »).

Source http://www.i24news.tv/fr/actu/israel/143668-170426-une-emission-satirique-israelienne-s-attaque-a-marine-le-pen