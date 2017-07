Emeutes de Jaffa: la police accuse le Mouvement islamique

La mort samedi à Jaffa d’un jeune délinquant fuyard a provoqué de violentes émeutes avant, pendant et après ses obsèques, jusque tard dans la nuit. Les manifestants accusent la police d’avoir « sommairement exécuté » le jeune homme. De son côté la police affirme qu’il s’agissait d’une attitude légitime et légale et que le policier a tiré sans intention de tuer le fuyard.

Dimanche matin, un haut responsable de la police a formellement accusé le Mouvement islamique arabe israélien d’avoir pris prétexte de cet incident pour faire sortir les foules et affronter la police, afin de provoquer à Jaffa le même scénario de violences qu’à Jérusalem autour du Mont du Temple. Plusieurs arrestations ont eu lieu durant la nuit après l’incendie de plusieurs voitures.

Photo Aroutz 20