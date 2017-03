Elkin : ‘déclarer notre souveraineté maintenant serait une erreur’

Le ministre Zeev Elkin, du Likoud, ne s’insurge pas, comme d’autres élus de son parti, contre les propos du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, qui a indiqué que l’annexion de la Judée-Samarie par Israël risquait de provoquer une crise immédiate avec la nouvelle administration américaine. Interviewé par Galei Tsahal, Elkin a déclaré : « Nous n’avons pas besoin de messages pour comprendre que les Américains ne seront pas contents si nous les surprenons en étendant, dimanche prochain, notre souveraineté ». Il a toutefois ajouté : « En même temps, si Lieberman pense qu’on doit exclure toute discussion sur notre souveraineté, je pense qu’il se trompe »

De son côté, le ministre Ayoub Kara, également du Likoud, a estimé qu’Israël ‘ne devait pas s’excuser pour ses intentions d’annexer la Judée et la Samarie’. Et de préciser : « Nous devrions être plus déterminés pour faire valoir nos droits sur ces régions historiques de notre patrie. Les hommes politiques qui pensent que nous sommes toujours à l’ère Obama doivent changer de disque ».