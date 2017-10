Elkana: une famille et un yishouv plongés dans le deuil

L’ignoble assassinat de Reouven Schmerling hy »d quelques heures avant l’entrée de Soucot a plongé sa famille ainsi que toute la localité d’Elkana dans la consternation et le deuil. La tragédie que vit de la famille Schmerling est d’autant plus grande que les enfants et petits-enfants de la victime étaient tous venus à Elkana pour fêter en famille ses 70 ans. A cette occasion, chacun s’était revêtu d’un tee shirt sur lequel avait été imprimé « C’est le signe que tu es encore jeune ».

Le localité d’Elkana est également sous le choc car Reouven Schmerling hy »d était une personnalité connue et charismatique du yishouv, comme toute sa famille. Il avait notamment l’habitude d’officier lors des Yamin Noraïm. L’un des habitants d’Elkana, très ému, a confié qu’il avait constaté cette année que Reouven hy »d avait prononcé avec une ferveur particulière la phrase « Notre Père, notre Roi, agis en faveur de ceux qui ont été tués en Ton saint Nom ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a réagi à cet assassinat: « J’adresse mes condoléances à la famille Schmerling et au yishouv Elkana. Nous ferons tout pour arrêter ceux qui ont commis cet acte ignoble et les traduire en justice ».

La police et le Shin Bet poursuivent les recherches pour retrouver les assassins du septuagénaire.

Les obsèques de Reouven Schmerling hy »d auront lieu vendredi à 13h45 au cimetière d’Elkana.

