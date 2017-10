Elkana: émouvantes obsèques de Reouven Schmerling hy »d

Près de deux mille personnes ont assisté aux obsèques de Reouven Schemerling hy »d, assassiné à Kfar Qassem par des Arabes à la veille de Souccot. Parmi les personnes présentes, outre la famille, les proches, les amis et les habitants d’Elkana, on pouvait noter la présence des députés de la Knesset – Nissan Slomiansky et Motti Yogev – des rabbanim ainsi que d’officiers de Tsahal dont le commandant de la région militaire centre Rony Numa.

La famille et les proches de la victime étaient venus revêtus du tee shirt qu’ils avaient prévu pour fêter son anniversaire, sur lequel était imprimé « C’est le signe que tu es encore jeune – 70 ans de Papy Reouven ».

Intervenant en premier, Hadar, l’une des petites-filles du défunt, a dit, la voix brisée: « Papy, nous ne réalisons pas, tout simplement. Nous étions tous assis à la maison en attendant ton retour et que tu entres dans la soucca avec ton rire bruyant ou en chantant, que tu t’asseyes à la table et prennes l’un de tes petits-enfants sur tes genoux. Tu étais comme le roi David qui est né et mort le même jour, et à l’âge de 70 ans. Ta personnalité était légendaire et suscitait l’admiration de tous. Par tes chants, les repas que tu préparais, ton amour pour Mamie, tes discussions, tes prières ».

L’une des filles Idit, a rappelé: « Tout était prêt pour ton anniversaire, nous avions préparé des chants, des textes, des tee shirts, des revues, mais seul le personnage principal de la fête n’est pas là. Nous n’avons même pas eu le temps de te dire au-revoir. Nous n’avons pas eu le temps de te dire des choses si importantes. C’est maintenant la dernière occasion: Merci, papa, merci pour ton visage rayonnant, pour ton sourire radieux, pour l’amour que tu portais à maman, pour ta joie de vivre, les chants à la table du chabbat, tes prières à la synagogue et pour toute l’aide que tu nous a apportée ».

Une autre de ses filles, Tsafrir, a notamment tenu à rappeler la fois où son père avait amené à la maison pour le séder de Pessah’ un mendiant qu’il avait trouvé dans la rue en rentrant de la synagogue. « Il se souçiait de tout le monde, sa femme, ses enfants, sa famille, ses employés, juifs comme non-juifs ».

Le fils Shaï a rajouté: « Papa, tout le monde sait quele homme de bien tu étais, combien tu as été pur dans ta vie. Tu faisais confiance à tout un chacun, quel qu’il soit, même s’il t’avait trompé. Je n’ai jamais compris comment tu faisais. Tu disais ‘ce n’est pas à nous de faire les calculs de D.ieu (…) Tu essayais toujours d’enseigner et d’améliorer. Qui va désormais te remplacer?… »

Le député Nissan Slomiansky a lui-aussi pris la parole: « Vous étiez un homme extraordinaire, idéaliste, doté de nombreuses valeurs morales, au coeur ouvert sur le monde, un homme de bien et de générosité. Qui ne vous aimait pas? Vous réussissiez à élever la communauté jusqu’aux cieux par vos chants et vos prières! Il faudrait des heures et des heures pour raconter quel homme merveilleux vous avez été… »

L’un des moments les plus émouvants de cette cérémonie fut la diffusion d’un enregistrement lors duquel le défunt chantait la prière « ‘Hamol al ma’assekha » récitée à Roch Hachana. L’assistance, en pleurs, a entonné le chant en même temps. Vidéos: http://media-ios.a7.org/a7radio/misc/video/17/oct/E258A252-BDF3-4985-A16F-A1B6AC41B8BE.MP4 http://media-ios.a7.org/a7radio/misc/video/17/oct/F061EB58-D9F6-4A86-9B10-9D655151FEC1.MP4

Photo famille