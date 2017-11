Elie Errera z »l

Le dimanche 19 novembre, Élie Errera z »l, vice-président d’A.R.F.I. nous a quittés à l’âge de 94 ans. Depuis des dizaines d’années, son association, l’amicale des Retraités et des Pensionnés Français en Israël, dirigée depuis 15 ans par M. Maurice Nedjar, ancien inspecteur des impôts, a aidé des milliers d’Olim de France à remplir leurs déclarations d’impôts, à recevoir leurs retraites et à régulariser leur situation face aux autorités françaises et israéliennes. Cette activité, qui l’occupait de 4 à 8 heures par jour, a toujours été faite sur une base bénévole, et les versements effectués par les retraités pour les services rendus, étaient intégralement reversés à des nécessiteux ou à des yéchivot.

Durant la seconde guerre mondiale, il a été soumis à des travaux forcés par les Allemands, qui ont pillé la ville de Sousse, où il est né et a vécu. Se souvenant parfaitement des événements tragiques de cette époque, il a pu témoigner pour de nombreuses familles dont les biens avaient été spoliés, ce qui leur a permis de recevoir des dédommagements de la « Claims Conference ». Comme pour les retraités, il faisait ce travail bénévolement.

Ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants, tous en Israël et dont il était si fier, ainsi que tous ses parents et connaissances, garderont le souvenir d’un homme toujours souriant et prévenant, dévoué, modeste, bienveillant et plein d’humour.

Que sa mémoire soit source de bénédiction.

Dr Ephraïm Errera