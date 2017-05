Des élèves israéliens construisent et envoient un satellite dans l’espace

Le nanosatellite Duchifat-2 construit par plus de 80 élèves israéliens de la troisième à la terminale, scolarisés dans les établissements Ofakim, Yeruham, Ofra, Hura et Herzliya, s’est envolé depuis le centre spatial Kennedy en Floride vers la station spatiale internationale. Ce satellite est le seul à avoir été fabriqué, non par des étudiants, mais par des collégiens et des lycéens. Pesant 1,8 kg et mesurant 20x10x10 cm, c’est le deuxième plus petit satellite jamais construit.

Pendant un an, Duchifat-2 collectera des données et les transmettra au Herzliya Science Center. Il a été lancé à partir de Cap Canaveral, en Floride. C e satellite, projet de l’Agence spatiale israélienne (ISA) au ministère de la Science et de la Technologie et de la municipalité d’Herzliya, a été lancé sur le lanceur Atlas 5. Ce « nano » satellite fait partie d’un vaste projet du programme de recherche Thermosphere QB50 de l’Union européenne dans lequel les équipes de 21 pays construisent des nano-satellites pour « accomplir une première scientifique dans la connaissance de la thermosphère inférieure largement inexplorée ». La thermosphère, couche de l’atmosphère terrestre qui se situe entre la mésosphère et l’exosphère, commence à l’altitude de 95 km (wikipedia). L’un des objectifs du programme QB50 est de permettre aux agences spatiales de faire des mesures de la densité du plasma dans la thermosphère inférieure, ce qui n’a jamais été fait car le coût serait trop élevé. Le réseau de minis satellites peu coûteux lancés par des universités et des centres de recherche du monde entier pourrait rendre cela possible pour la première fois. www.israelscienceinfo.com Sources : israelentreleslignes et israel21c