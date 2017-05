Un élève d’un Talmud Tora émeut Netanyahou dans les tunnels du Kotel

Le gouvernement israélien a tenu dimanche matin sa réunion hebdomadaire, à titre exceptionnel, dans les tunnels du Kotel pour marquer le cinquantième anniversaire de la réunification de Jérusalem, capitale de l’Etat d’Israël et du peuple juif.

Les ministres se sont installés face à un grand écran pour suivre un documentaire réalisé sur la ville. Ils ont ensuite visité une exposition présentant des vestiges archéologiques dont certains datent de l’époque du Second Temple. Quelques-uns seraient même des débris du Premier Temple.

Dans son discours, Netanyahou a rappelé ‘qu’à cet endroit, le Roi Salomon avait construit le premier Beth Hamikdach et les exilés de Babylone étaient revenus pour ériger le Deuxième Temple’.

Il a ensuite souligné : « Des milliers d’années se sont écoulées ; le peuple juif est retourné sur sa terre, a fondé son Etat et sa capitale unifiée ». Il a alors indiqué que son gouvernement prendrait une série de mesures pour ‘renforcer encore davantage Jérusalem’ en augmentant les budgets pour le développement de la capitale.

Se tournant vers le maire Nir Barkat, Netanyahou lui a annoncé qu’il comptait entre autres ‘promouvoir un projet touristique du tramway (jusqu’à Shaar Haashpot) et améliorer les services sanitaires, culturels, éducatifs et sociaux à Jérusalem’.

Il a finalement remercié ses ministres ‘pour leur soutien à ce programme qui devait embellir la ville’.

Au cours de cette réunion, un petit garçon étudiant dans le Talmud Tora ‘Dibrot Moshé’ a profondément touché le Premier ministre lorsqu’il a déclaré : « Je suis très ému de me trouver dans les tunnels du Kotel où le saint Beth Hamikdash se dressait pour le peuple juif ».

Netanyahou s’est approché pour le remercier. L’enfant a poursuivi : « Je vous souhaite Hag Sameah’ et la réussite dans vos efforts pour préserver la sécurité de l’Etat ».

Une petite fille de Kita Aleph, d’une école du quartier de Guilo, a ensuite pris la parole pour dire qu’elle remettait au Premier ministre un panier de fruits remplis de bénédictions pour la fête de Shavouoth. Elle a ajouté : « En mon nom et au nom de tous les enfants de Jérusalem, je vous souhaite à vous, le Premier ministre, M. Binyamin Netanyahou, et à tous les membres du gouvernement : ‘Progressez et réussissez’ ».