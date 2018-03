Elevator pitch par Avraham Azoulay

Ce qui caractérise le monde d’aujourd’hui, à l’inverse de celui d’hier, c’est l’épiphénomène ‘’elevator pitch’’. En quoi cela consiste-t-il ? Convaincre ou interpeler, en un court laps de temps, en n’exprimant que ‘‘l’essentiel’’, aussi vite qu’un aller-retour en ascenseur ! L’esprit hi-tech a envahi notre quotidien, notre façon d’être et de penser. La haute technologie ne se mesure pas uniquement à ces start-up vendues après quelques mois pour des millions de dollars à un géant américain ou chinois, qui font la une des medias en nous faisant rêver. En fait, la société dans son ensemble fonctionne aujourd’hui en mode ‘’trajet d’ascenseur’’. Nous nous sommes habitués, sans trop avoir le choix, au nouveau système de l’immédiat.

Même en politique, une campagne électorale, qui dure en général 3 à 6 mois, peut se mener en quelques jours, voire quelques heures. On l’a vécu la semaine dernière en Israël. Sans même nous rendre aux urnes, en direct, nous avons ”voté” sans nous déplacer, pour un nouveau gouvernement et son premier ministre. Pour une fois, le coût de l’opération aura été minime… Les sondages d’opinion sont formels : le peuple, dans sa majorité, a redonné sa confiance au gouvernement actuel et à Bibi. L’opposition étant presque inexistante, les leaders présents se sont en fait trouvé des raisons de se motiver en se menaçant les uns les autres de tout faire s’écrouler. Ils ont presque réussi. Finalement, le magicien Bibi a, une fois de plus, sorti sa baguette féérique, et comme c’est de circonstance avant pessah, il a remis un peu de Seder à la façon ‘’Elevator Elections’’, tchik tchak.

Le phénomène Instagram qui consiste en une photo, une légende ou une courte vidéo, a non seulement dépassé le Facebook, démodé, mais a aussi imposé un mode de réflexion et d’action. Notre existence se résume de plus en plus à ces messages instantanés, à n’écouter ou ne parcourir que l’essentiel, pas toujours fondamental d’ailleurs. C’est grave Docteur ? Surtout pour tous ceux qui ne se sont pas équipés du mot-clé, ‘’une minute pour convaincre’’.

Ce qui est sûr, durant ces journées de nettoyage intense, de guerre au h’amets, c’est que les raccourcis ne sont pas autorisés. Pas question d’Elevator seder. On va devoir prendre le temps, comme il se doit, de revivre et de raconter l’histoire dans tous ses détails, sans réduire en une phrase ou une vidéo, la Haggada.

Le seul refuge, l’unique déconnection de cette tornade des temps modernes, reste notre repère des fêtes et du shabbat. Ce shabbat Hagadol nous aide à nous retrouver nous-mêmes et à récupérer nos vraies sources d’énergie, d’autant plus qu’il tombe en bout de cette course folle. Ensuite nous serons prêts à vivre cette soirée de rencontre magique au-delà de tous les temps.

Avraham Azoulay