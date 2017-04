Electricité: le général Yoav Mordekhaï avertit le Hamas

Le général Yoav (Poly) Mordekhaï, coordinateur des activités du gouvernement dans les territoires a averti le Hamas d’une reprise des interruptions de courant dans la bande de Gaza.

Le stock d’électricité fourni lors de la dernière crise par la Turquie et le Qatar arrive au bout et le coût de fonctionnement de la centrale électrique de Gaza a augmenté à cause de la hausse du prix du brut. Mais le Hamas refuse de payer la note, au risque de provoquer une nouvelle pénurie dont souffrirait en premier lieu sa propre population. Peu lui en importe puisque l’objectif est de se servir de sa population pour montrer Israël du doigt.

Le général Mordekhaï a indiqué que c’est le Hamas qui portera l’entière responsabilité de futures interruptions de courant dans le territoire qu’il contrôle. « Nous sommes désolés que ce soit la population de la bande de Gaza qui paie le prix de la politique suivie par le Hamas », a conclu l’officier.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90