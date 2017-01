Electra va racheter Golan Telecom !

Consumer Products Electra devrait racheter Golan Telecom pour 350 millions de Shekels ! Electra paiera 90 millions de ses caisses puis Cellcom prêtera 130 millions pour les aider à faire l’achat. Enfin, Electra payera 130 millions de shekels en contractant un prêt bancaire….Détails…..

L’ancien PDG Pelephone, Gil Sharon, sera le nouveau PDG de Golan Telecom.

Golan doit au groupe Cellcom 600 millions de Shekels.

L’accord actuel prévoit qu’Electra paiera au groupe Cellcom entre 200 et 250 millions de shekels de frais d’utilisation Durant la prochaine décennie.

Ce montant comprend une aide pour couvrir la dette actuelle de Golan.

Golan a eu des difficultés financières depuis plus d’un an et la compagnie de téléphone cellulaire Cellcom a tenté à plusieurs reprises de racheter Golan, cependant le gouvernement était réticent à autoriser cette fusion, celui-ci souhaitant diversifier le marché.

La vente était sur le point de se faire avec Cellcom mais le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait annulé l’offre pour des raisons de monopole.

Rappelons que Electra Consumer Products fait partie de ElcoHoldings Ltd, l’un des plus grands groupes industriels israéliens.Elco dispose de plusieurs centres de production en Israël, en Italie, en France et en Chine, où elle produit des appareils électroménagers, des appareils de climatisation et des équipements électromécanique…