Elections au Goush Etsion: victoire de Shlomo Neeman

Shlomo Neeman a été élu mardi soir à la tête du conseil régional du Goush Etsion, succédant à David Perl qui a été contraint de démissionner il y a quelques mois. Neeman a obtenu la majorité des voix dès le premier tour. La participation a toutefois été relativement faible : seuls 49 % des électeurs se sont déplacés pour aller voter.

Il a bénéficié notamment du soutien d’Itshak Grunewald, d’origine française, directeur de lycée, qui a retiré sa candidature pour appuyer celle de Neeman. Dans le communiqué qu’avait publié Grunewald, il déclarait : « Je suis convaincu de la nécessité d’opérer des changements dans la direction du Conseil, pour assurer notre avenir, celui de nos enfants et de tout le Goush Etsion ». Il avait ensuite appelé le public à voter pour Shlomo Neeman.

Dans le discours qu’il a prononcé après l’annonce de sa victoire, Neeman a remercié tous ceux qui s’étaient activés pour qu’il soit élu. Il a indiqué qu’il allait se lancer immédiatement dans une campagne pour obtenir que la souveraineté israélienne soit étendue sur sa région.

Shlomo Neeman, 43 ans, est marié, père de cinq enfants et grand-père de deux petits-enfants. Originaire de l’ex-URSS, il est monté en Israël à l’âge de 17 ans et a étudié à la Yeshivat Har Etsion.

Il a créé plusieurs organisations sionistes et a occupé divers postes de direction au sein de l’Agence juive et dans des organismes philanthropiques internationaux. Il a par ailleurs beaucoup œuvré pour faire monter les Juifs d’URSS et pour les faire renouer avec leurs sources juives et avec Israël. Par la suite, il a été l’un des conseillers les plus proches du ministre Zeev Elkin (Likoud) chargé du dossier de Jérusalem.