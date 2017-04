Elections en France sous haute surveillance

A midi, le ministère français de l’Intérieur évaluait à 28,54 % le taux de participation aux élections présidentielles en France qui devront désigner le huitième président de la Ve République. 47 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour 11 candidats qui ont tous déposé leur bulletin au cours de la matinée. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures, ce dimanche matin, et les fermeront à 19 heures dans la majeure partie des communes et à 20 heures dans certaines grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille. Pour la première fois, le scrutin en France se déroule sous l’état d’urgence avec un nombre impressionnant de forces de l’ordre : 50 000 policiers et gendarmes et 7 000 militaires ont été mobilisés pour assurer que tout se passe dans le calme et la sécurité. Photo Wikimedia Commons