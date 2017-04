ELECTIONS FRANCE: Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour la finale

Les premières estimations sont tombées: Emmanuel Macron a remporté le 1er tour de l’élection présidentielle avec 23,7% des voix environ, suivi de Marine Le Pen avec 21,7% des voix environ. Derrière eux arrivent ex-aequo avec 19,5% des voix chacun François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Très loin derrière on trouve le grand perdant de cette élection, le candidat du PS Benoît Hamon, humilié avec à peine 6,2% des voix. Arrivent ensuite Nicolas Dupont-Aignan avec 5% des voix et tous les autres qui recueillent moins de 2% des suffrages.

En raison des différences de résultats entre les candidats, les chiffres qui s’affineront au cours de la soirée ne sont pas susceptibles de changer la donne.

A noter que Marine Le Pen a obtenu encore un million de voix de plus que lors des précédentes élections présidentielles.

Photo Illustration