Elections françaises : Marine Le Pen peut-elle être qualifiée pour le second tour ?

D’après une enquête électorale réalisée par le Centre de recherche de Sciences Po (Cevipof), en partenariat avec le quotidien Le Monde, la présidente du Front National Marine Le Pen aurait des chances d’être qualifiée pour le second tour des élections présidentielles françaises, prévues les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Le candidat de la droite François Fillon (Parti Les Républicains) qui avait fait une belle percée il y a quelques semaines en étant crédité de 26 à 29 % des intentions de vote au premier tour, a chuté en six semaines et se trouve à présent avec 23 à 25 %. Marine Le Pen, quant à elle, obtiendrait d’après ce sondage 25 à 26 % des voix alors qu’elle n’a pas réellement commencé sa campagne.