Elections fédérales en Allemagne: l’extrême droite en route vers le Bundestag?

Malgré la crise liée aux migrants, tous les sondages accordent une victoire à la chancelière Angela Merkel pour un quatrième mandat successif! Si la CDU (Chrétiens Démocrates) a perdu un peu de terrain ces dernières semaines, le SPD (Parti Social-Démocrate) est également en perte de vitesse. Les dernières études d’opinion donnent entre 34% et 35% au parti de la chancelière contre 21% à 22% pour son principal concurrent social-démocrate Martin Schultz.

Mais, comme d’autres pays européens, la baisse des deux partis de pouvoir pourrait profiter à des partis extémistes, de gauche et de droite. Les Linke sont crlédités de 8,5% d’intentions de vote, dépassant ainsi les Verts (8%). Mais la grande surprise, prévisible, est la percée annoncée du parti d’extrême droite AFD (Alternative für Deutschland) qui passerait de 4,7% aux élections de 2013 à 11-13 % cette fois-ci soit entre 60 et 85 députés! Ce parti xénophobe, antisémite et révisionniste deviendrait ainsi la troisème force politique en Allemagne, dépassant le FDP (Libéraux) qui occupaient cette place depuis des décennies.

Ce serait la première fois depuis la fin de la 2e Guerre mondiale et la chute du nazisme qu’un parti s’extrême droite refasse son entrée au Bundestag.

