Les élections c’est derrière nous : tout va bien .

Tout va bien . Les primaires, la présidentielle et les législatives, huit rendez vous le dimanche dans des bureaux de vote pour choisir celle ou celui que vous souhaitez voir en haut de l’affiche pour trôner à l’ Élysée ou prendre place dans l’amphithéâtre du Palais Bourbon, le processus démocratique a été long et souvent fastidieux pour beaucoup d’électeurs : le résultat est sans appel avec plus de 56 % d’abstentions. Mais c’est désormais derrière nous.

Le Président a été élu : Hollande, Juppé, Sarkozy, Fillon , c’est désormais du passé .Emmanuel Macron a réussi sa marche triomphale et il dispose d’une majorité absolue sans même avoir besoin de son encombrant allié du Modem . Mélenchon a réussi à se faire élire à Marseille ,Marine Le Pen est élue dans le Pas de Calais , le Parti Socialiste hier dominant n’est plus qu’un petit parti croupion et c’est justice tant le quinquennat de Hollande ne fut qu’un échec sur tous les plans. Les Républicains qui ont perdu une élection imperdable en raison des palinodies et de l’imprudence de Fillon, ne s’en sortent pas si mal avec un groupe de 130 députés .

Najat Vallat-Belkacem, Marisol Touraine, Elisabeth Guigou ont sombré sans gloire et Manuel Valls est élu avec si peu de voix d’avance que la perdante renâcle et chicane.

Tribune juive avait un focus sur deux scrutins . D’abord sur celui qui opposait dans le XVII éme et dans le sud du XVI éme Brigitte Kuster et Ilana Cicurel : 36 % et 46 % au premier tour . Le second tour a vu la Maire du XVII éme l’emporter sur la Directrice de l’ Alliance Israélite Universelle par 51,51 % des voix . Les deux candidates étaient également respectables et les électeurs ont choisi . Félicitations Madame Kuster !

Dans la circonscription des Français de l’étranger qui regroupe essentiellement les Français d’ Israël et d’ Italie , c’est logiquement Meyer Habib qui a été réélu . Soutenu par ses amis de Natanya , d’ Ashdod , avec l’appui des religieux et de Netanyahu , Meyer Habib qui ressemble tant à ses électeurs l’a emporté sur une candidate de la gauche caricaturale soutenue par Enderlin , c’est tout dire!

Non, vraiment : tout va bien.



André Mamou

Tribune juive