Elections aux Pays-Bas: le centre-droit devance l’extrême-droite

Lors d’élections législatives qui ont connu un taux de participation record (81%), c’est le Premier ministre sortant Mark Rutte qui a finalement obtenu le plus de voix. Après le dépouillement de 55% des bulletins, le Parti populaire libéral et démocrate (centre droit) du Premier ministre obtiendrait 33 sièges sur les 150 que compte le Parlement. Une perte de neuf sièges par rapport au parlement sortant, mais du fait de la multiplication des partis politiques le WD reste le plus grand parti représenté.

La grande question qui passionnait la population néerlandaise mais aussi les pays de l’Union européenne était de savoir quel score ferait le Parti de la Liberté de Geert Wilders que les sondages annonçaient vainqueur de ces élections depuis des mois. Il semble que la fermeté du Premier ministre face à la Turquie lors de la crise actuelle ait finalement dissuadé de nombreux électeurs de faire le choix de Geert Wilders. Ce dernier n’obtient que 19 à 20 sièges, un gain de quatre à cinq sièges mais un résultat bien en-deçà de ce qu’il escomptait, de son aveu même.

Mais les analystes politiques affirment que Geert Wilders a tout de même obtenu une certaine victoire car ce sont les thèmes qu’il met en avant qui ont été le centre de la campagne électorale. Le leader du PW a promis que la vie politique néerlandaise entendra encore parler de lui.

S’il n’y a pas eu bouleversement à droite de l’échiquier, il y a eu un véritable séisme à gauche: le Parti travailliste (PWDA) a enregistré une déroute historique, passant de 38 à 9 députés! Face à lui, d’autres petites formations de gauche obtiennent des succès, notamment le parti écologiste Groenlinks qui quadruple son score, passant de 4 à 16 sièges.

La fragmentation de la vie politique néerlandaise obligera une nouvelle fois au moins quatre partis politiques aux plateformes très différentes à s’allier former une coalition précaire, mais sans doute sans Geert Wilders.

Les résultats officiels et définitifs ne seront publiés que dans quelques jours, mais il n’y a pas à attendre de modifications majeures par rapport aux estimations actuelles.

