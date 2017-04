Election: les résultats vus par la presse d’Europe, d’Israël et du monde arabe

« La victoire de Macron offre à l’Europe une lueur d’espoir », titre Haaretz

Après une campagne largement commentée par la presse internationale, les résultats du premier tour font aujourd’hui la Une des quotidiens européens et internationaux, la majorité saluant la qualification d’Emmanuel Macron pour le second tour et s’inquiétant de la menace frontiste.

En Israël d’abord, « La victoire de Macron offre à l’Europe une lueur d’espoir », titre Haaretz ce lundi matin. Le journal salue la « fraîcheur » du candidat En Marche! et insiste sur le fait que « la réelle surprise de ce scrutin est qu’il n’y a eu aucune surprise », ce duel ayant été prévu correctement par les sondages.

Le Jerusalem Post quant à lui parle d’une France qui « rejette l’establishment » et les partis traditionnels.

En Grande-Bretagne, le Guardian (centre gauche) estime qu’Emmanuel Macron représente « le meilleur espoir d’un grand pays profondément troublé » mais juge que « la menace posée par l’extrême droite n’est pas éteinte ».

Revue de Presse

De son côté, le conservateur Daily Mail titre sur « Une nouvelle révolution française » en expliquant que la France faisait maintenant face à son propre référendum pour l’Union européenne tandis que le Times, quotidien de centre-droit, évoque « une élite française humiliée par des marginaux en route vers la victoire » avec une photo d’une Marine Le Pen tout sourire.

Outre-Rhin, le quotidien conservateur Frankfurter Allgemeine Zeitung se montre réservé sur la qualification d’Emmanuel Macron dans un article intitulé « La France déchirée »: « Plus de 40% des Français ont voté pour des candidats à droite toute ou à gauche toute. La victoire de Macron est tellement étroite que, lors des deux présidentielles précédentes (2007 et 2012, NDLR), il ne serait pas arrivé au second tour ».

Pour le magazine de centre-gauche Der Spiegel, le succès du candidat centriste est « une gifle retentissante pour l’establishment politique. Sa qualification au second tour a balayé, au moins provisoirement, des institutions politiques de longue date, les gaullistes-conservateurs Les Républicains, tout comme les socialistes au pouvoir (du président) François Hollande ».

Aux Etats-Unis ensuite: pour le Wall Street Journal, les Français ont « redéfini la géographie politique du pays en plaçant l’Union européenne au centre de la nouvelle opposition politique ». D’un côté, ajoute le quotidien économique et financier, « se tient M. Macron, un ancien banquier d’affaires qui veut renforcer l’intégration européenne. De l’autre, Mme Le Pen, ennemie jurée de l’UE et de sa monnaie unique ».

Le New York Times, lui, parle d’un duel entre un « novice politique » et un « tison d’extrême droite », « deux outsiders avec des visions radicalement différentes pour le pays ». Cette opposition « place la France sur un chemin incertain au moment critique où cette élection pourrait également décider de l’avenir de l’Union européenne ».

La présidentielle vue par la presse arabe

Dans un éditorial mis en ligne dans ses éditions anglaise et chinoise, le quotidien chinois Global Times, proche du pouvoir, rappelle que « la plupart des observateurs français comme européens pensent que Macron l’emportera ». Mais « ces mêmes experts courent manifestement le même risque de se tromper comme ce fut le cas avec le résultat de l’élection présidentielle américaine », explique le tabloïd.

Du côté du monde arabe, la presse reste assez factuelle dans l’ensemble, à l’instar de ce titre en Une du quotidien panarabe Awshar al-Awsat: « Macron rivalisera avec Le Pen et se rapproche de l’Elysée ».

Pour le quotidien libanais L’Orient Le Jour, la France se met « doucement en marche », le journal évoque une « Renaissance » et insiste sur la volonté des Français de « changer d’ère ».

« Soutenu par Alger, Emmanuel Macron pourrait être le prochain président français » titre de son côté le quotidien Le Matin d’Algérie.

Le journal égyptien Al Masry Al Yaoum parle du candidat d’En Marche! comme « en passe de devenir le président français le plus jeune depuis Napoléon ».