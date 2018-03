Eldad Yaniv claque la porte du Camp Sioniste!

L’activiste de gauche Eldad Yaniv, qui organise notamment les manifestations hebdomadaires contre le conseiller juridique du gouvernement, a annoncé avec fracas qu’il quitte le Camp Sioniste, alors qu’il y a une année il avait présenté sa candidature pour la présidence du parti en vue des primaires du mois de juin dernier.

Sa décision fait suite à un article du Haaretz qui révélait que des hauts responsables du parti travailliste ont fait échouer une démarche visant à provoquer des élections anticipées en juin, contre la position d’Avi Gabbaï qui souhaitait ces élections. “Dans ces conditions, je ne pense pas pouvoir continuer à appartenir à ce parti”, a notamment expliqué Eldad Yaniv. “C’est consternant et incompréhensible”, a-t-il poursuivi, appelant le président du Camp Sioniste à convoquer une conférence de presse pour révéler la vérité”. Pour qualifier l’attitude de ces responsables travaillistes, il a utilisé la même expression devenue célèbre de “combine puante” attribuée à Pérès pour un coup bas politique qu’il avait fait lors du gouvernement d’union avec Itshak Shamir en 1986: “Cela fait un an que nous réclamons que Binyamin Netanyahou quitte le pouvoir, qu’il quitte, et voici qu’avec une ‘combine puante, ils (les travaillistes) nous ont vendus”.

Dans l’interview qu’il accordait à Galei Tsahal, l’activiste a émis de sévères critiques à l’encontre du Camp Sioniste, les accusant notamment – à part de rares exceptions – de ne pas se montrer assez solidaires des manifestations qu’il organise depuis plus d’un an contre la corruption.

Ces révélations du Haaretz, que certains démentent toutefois au Camp Sioniste, démontrent ce que le Premier ministre déclarait au soir de sa déclaration à la Knesset, après le fin de la crise politique, que “l’opposition était soulagée de voir que la perspective d’élections anticipées s’éloignait” faisant allusion aux sondages très peu encourageants pour la gauche.

