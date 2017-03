Elbit va fournir des mortiers à l’armée danoise

Un échec et un succès pour la compagnie israélienne Elbit Systems Ltd. Après cinq ans de négociations sur un appel d’offres du ministère danois la Défense, ce dernier a finalement préféré le canon CAESAR de fabrication française pour l’artillerie danoise à l’ATMOSS produit par Elbit Ltd.

Par contre, la firme israélienne fournira au Danemark des systèmes de mortiers ultra-précis CARDOM 10 qui équiperont les véhicules de transports de troupes PIRANHA 5 de fabrication américaine.

Selon un site danois spécialisé il s’agit de la fourniture de quinze systèmes de mortiers avec option pour six supplémentaires. Montant de la transaction: quinze millions de dollars.

La CARDOM 10 existe en version 81mm et 120 mm.

Photo Illustration