Elbit Systems Ltd. signe un gigantesque contrat avec un pays de l’OTAN

La firme israélienne Elbit Systems Ltd a signé un très important contrat avec un pays membre de l’OTAN. L’accord, d’un montant de 17 millions de dollars, porte sur la fourniture de sytèmes multispectraux ultraperformants Brightnite à l’armée de l’air de ce pays. Les livraisons s’étaleront sur trente mois. Le système de vision Brightnite récolte toutes les informations extérieures à l’appareil et les transmet en temps réel dans le casque du pilote d’hélicoptère, lui permettant d’avoir une vision parfaite, de jour comme de nuit et par toutes les conditions météorologiques.

Les hélicoptères effectuent souvent des missions périlleuses en volant à basse altitude. Ils sont donc davantage menacés par les forces ennemies, les irrégularités topographiques ou les obstacles métérologiques telles que tempêtes de sables, brouillard, pluie etc. Le système Brightnite fournit au pilote une vision claire grâce à laquelle il peut réagir très rapidement.

Certaines armées de l’air utilisent déjà ce système made in Israel et d’autres pays sont intéressés à en équiper leurs forces.

Photo Wikipedia