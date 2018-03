El-Or Azaria demande à être libéré pour Pessa’h

La commission militaire des libérations discute mercredi de la demande d’El-Or Azaria de voir raccourcir sa peine d’un tiers mais aussi de pouvoir être libéré pour la fête de Pessa’h et la passer en famille. A cette séance assistent notamment la lieutenant-colonel Maya Goldschmidt, présidente, l’avocat Yoram Sheftel, qui représente El-Or, et la procureure militaire général (rés.) Sharon Zagagui-Pin’has.

Dans sa demande de libération pour Pessa’h, El-Or Azaria écrit: “J’ai tiré sur le terroriste assassin car sur le moment j’ai cru qu’il portait une charge explosive. Si j’avais su à ce moment-là ce que j’ai su plus tard j’aurais agi différemment. J’ai beaucoup contribué à la sécurité d’Israël. La fête de Pessa’h est la fête de la liberté. Libérez-moi pour que je puisse la passer à la maison”.

Au début de la séance, l’avocat Yoram Sheftel a déclaré: “La peine encourue par El-Or est trop lourde, même aux yeux du chef d’Etat-major. C’est un cas sans précédent, il n’y a jamais eu cela depuis la création de l’Etat d’Israël (…) Cela fait deux ans qu’El-Or vit un cauchemar, cette affaire a débuté de manière scandaleuse, comme s’il s’agissait d’un véritable assassinat (…) Plus vite cette affaire prendra fin, mieux ce sera pour tout le monde”. L’avocat s’est également indigné du fait que la première demande d’allègement de peine ait été refusée par l’accusation alors que le Président de l’Etat, le Premier ministre et de nombreuses personnalités politiques avaient appelé à la clémence.

A l’inverse, la procureure militaire Sharon Zagagui-Pin’has est restée dans la droite ligne de l’accusation: “La faute d’El-Or Azaria a été commise avec intention et non par négligence ou erreur, comme l’a admis le tribunal. Dans la situation présente il n’est pas question d’une réduction de moitié de la peine et il convient de repousser cette requête. Le tribunal militaire a décidé que l’acte commis par El-Or Azaria était de nature à porter atteinte à la solidité de Tsahal”!!

La décision finale de la commission devrait être communiquée dans les jours qui viennent.

Photo Avi Dishi / Flash 90