El-Or Azaria condamné pour homicide  

Après des heures de tensions, le verdict du procès d’El-Or Azaria vient d’être énoncé à la Kiria de Tel Aviv, en présence du militaire entouré de sa famille. Le tribunal, sous la direction de la juge, le colonel Maya Heller, a décrété que le soldat était condamné pour homicide et pour un ‘comportement inapproprié’. Les parents du soldat, conscients depuis le début de la matinée de la direction que prenait le procès, se sont totalement effondrés, épuisés par l’attente et le chagrin.

La peine devrait être prononcée d’ici une ou deux semaines et selon les estimations des médias, elle pourrait s’évérer très lourde.

La juge a indiqué ‘qu’il n’y avait pas eu de danger immédiat lorsque le terroriste était allongé sur le sol’ et que ‘la question de l’homicide était essentielle dans le cadre de ce procès’. Elle a rappelé ensuite ‘que le sergent El-Or Azaria avait déclaré qu’il avait senti que sa vie était menacée’. Le tribunal n’a pas accepté la version d’El-Or Azaria et a décrété que le soldat avait tué le terroriste.

La juge Maya Heller a souligné en outre que l’avis du Pr Yehouda Hiss, directeur du centre médico-légal d’Abou Kabir, n’avait pas été retenu par le tribunal. Le Pr Hiss avait estimé, dans son témoignage, que le terroriste n’avait pas été tué par les balles du soldat

C’est en avril 2016 qu’a débuté l’affaire El-Or Azaria, accusé d’avoir ouvert le feu sur un terroriste à terre, à Hévron, sur la base d’un film des événements pris par des militants du mouvement d’extrême gauche B’Tselem. Neuf mois de tension extrême pour ses parents et ses proches qui dès le départ, soutiennent le jeune soldat qui a toujours affirmé avoir agi selon sa conscience après avoir compris que sa vie et celle de ceux qui l’entouraient était en danger.

Le procès a été long et pénible, avec des témoignages contradictoires, certains soutenant le soldat, comme par exemple le général de réserve Ouzi Dayan, alors que d’autres dénonçaient son comportement. Pour le chef d’état-major Gadi Eisencott et un certain nombre d’officiers supérieurs, le soldat a agi à l’encontre des directives de Tsahal et n’a donc pas fait son devoir.

Les médias n’ont pas fait preuve d’une grande objectivité. A entendre les commentaires des journalistes, ce mercredi matin, avant la décision finale du tribunal, il apparait clairement qu’ils ont déjà condamné le soldat…

Des centaines de personnes sont venues soutenir le soldat, réclamant sa libération : elles se sont réunies pour manifester devant la Kiria de Tel Aviv contre le chef d’état-major Gadi Eisencott, contre l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et contre les médias. A l’approche du verdict, la foule a protesté avec véhémence, dénonçant la condamnation du jeune sergent.