El-Al: Y a-t-il un pilote dans l’avion?

Depuis deux semaines, les perturbations sur les vols de la compagnie El-Al se sont multipliées et les acquéreurs de billets commencent à se faire du souci à l’approche des vacances d’été: retards de plusieurs heures et même annulations de vols au dernier moment, neuf déjà à signaler dont l’une pour New York et l’autre pour Mumbaï.

L’origine de ces perturbations réside dans le conflit qui oppose depuis dix mois les pilotes à la direction de la compagnie. Les pilotes se plaignent qu’il n’y a pas assez de personnel pour assurer tous les vols prévus au calendrier annuel. Selon eux, il manquerait actuellement environ deux-cent pilotes pour respecter le programme des vols fixés par la direction au début de l’année. La “restructuration” mise en place par la direction à des fins “d’efficacité” a également accentué le manque de pilotes par rapport au nombre de vols prévus. La direction d’El-Al avait fixé la grille des vols pour l’année 2018 en tablant sur la fin du conflit, mais les pourparlers sont toujours dans l’impasse. A cela se rajoute un conflit social suite à l’intention de la compagnie de réduire l’enveloppe consacrée à la prise en charge des frais de séjour des personnels navigants dans les lieux de destination à l’étranger.

Autre problème qui se rajoute au premier: El-Al emploie aujourd’hui 570 pilotes, mais un certain nombre d’entre eux sont actuellement à Londres en stage de formation pour piloter les futurs Boeing Dreamliner acquis par la compagnie israélienne. Ceci réduit encore davantage le nombre de pilotes disponibles pour les vols réguliers.

Tout ceci oblige les pilotes de Tsahal à faire des heures supplémentaires de vols, parfois au dernier moment, ce qui risque de contrevenir aux normes légales d’équilibre entre heures de pilotage et temps de repos obligatoire

L’un des pilotes a résumé la situation: “Nous faisons tout pour que les voyageurs ne soient pas lésés, ce sont nos amis et ils sont importants pour nous. Mais d’un autre côté, à cause des normes légales d’heures de sommeil obligatoires nous sommes obligés d’annuler des vols par manque de personnel”.

Du côté de la direction d’El-Al, un communiqué indique: “La grille des vols a été fixée en début d’année et elle n’a aucun rapport avec l’annulation ponctuelle d’un vol ou d’un autre qui est due à des causes opérationnelles. El-Al emploie les pilotes les plus professionnels qui soient et l’Ecole de pilotage qui va être créée permettra d’en former bien davantage. Toute tentative de perturber la collégialité au sein de la compagnie échouera. Enfin, El-Al est en pourparlers avec les pilotes mais pas avec les médias” !

Photo Moshé Shaï / Flash 90