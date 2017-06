El-Al: le premier Boeing 787 est sorti des chaînes de farbrication

Le premier appareil Boeing 787 d’El-Al est sorti des chaînes de fabrication aux Etats-Unis après plusieurs semaines en hangar. Après le fuselage, il doit être maintenant recevoir tout l’équipement intérieur, être peint aux couleurs de la compagnie israélienne et effectuer une série de vols d’essai. C’est le 22 août prochain que l’appareil atterrira pour la première fois à l’aéroport Ben-Gourion et dès le mois de septembre il commencera à effectuer des vols long-courriers. Première destination: Londres, puis dans un secons temps Newark et Hong-Kong.

Le Boeing 787 dit « Dreamliner » est plus économique que les précédentes versions, il peut transporter jusqu’à 300 passagers et il a un décollage rapide et presque vertical.

Photo illustration