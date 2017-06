EL AL détaille son Dreamliner…….(Photos)

EL AL a levé le voile dimanche sur le réseau et les cabines de ses futurs Boeing 787. La compagnie israélienne a confirmé à cette occasion que le premier des 16 Dreamliner commandés arriverait en août prochain…….Détails et Photos…………

Un second appareil rejoindra la flotte avant la fin 2017, les 14 suivants étant livrables progressivement jusqu’en 2020. EL AL compte introduire un 787 tous les trimestres pour remplacer ses Boeing 767-300ER et 747-400 vieillissants.

Dès septembre 2017, le nouveau long-courrier volera vers l’Europe puis, à partir de la fin octobre, vers l’Amérique du Nord et l’Asie, a indiqué à Reuters la compagnie.

Le site The Jewish Press croit savoir que Londres-Heathrow sera sa première destination, avant New York-Newark plus tard cette année et Hong Kong à partir de 2018.

Les 787-8 et 787-9 d’EL AL seront configurés avec trois classes de service. Ce seront les premiers appareils au sein de la flotte à disposer d’une Premium Économie, intermédiaire entre les classes Affaires et Économie. Les cabines ont été conçues par le cabinet britannique PriestmanGoode.

Le 787-9 en particulier recevra 32 sièges de classe Affaires, transformables en lits de 2 mètres de long.

Les fauteuils seront disposés en rangées de 1-2-1, permettant un accès au couloir pour chaque passager.

La Premium Économie comptera 28 sièges installés en rangées de 7 de front (2-3-2) avec un pitch (espacement) de 38 pouces ou 96 centimètres. La classe Économie offrira 222 sièges en rangées de 9 de front (3-3-3) avec un pitch de 31 pouces ou 79 centimètres.

Le système de divertissement Panasonic sera accessible à chaque siège par des écrans tactiles (de 16 pouces en classe Affaires). Au programme, 150 films, des séries américaines et israéliennes, des albums de musique, des jeux, des informations sur les destinations, une carte 3D interactive du plan de vol ou encore un système de chat entre passagers.

Une connectivité à Internet par réseau Wi-Fi sera disponible « sous peu » , a indiqué la compagnie.

Enfin, chaque siège sera équipé de prises USB et électriques pour recharger les appareils électroniques personnels.

Selon Boeing, les 787-9, avec une capacité de 282 sièges, permettront à EL AL de réduire de 47% les coûts de carburant sur les vols directs Tel Aviv – New York en comparaison des 747 qu’elle exploite aujourd’hui.

Rappelons que la compagnie aérienne basée à l’aéroport de Tel Aviv-Ben Gourion est un opérateur tout Boeing, dont la flotte compte quinze 737-800 (y compris ceux des filiales UP et Sun d’Or), huit 737-900, six 747-400, sept 767-300ER et six 777-200ER.