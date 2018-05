Eizencot: “Le Hamas tente de kidnapper des soldats à la frontière”

Le chef d’Etat-major de Tsahal Gadi Eizencot a mis en lumière un autre aspect des “marches-pacifiques-de-Gazaouis- désarmés” selon la définition des chancelleries et médias étrangers.

Lors de la cérémonie de passation de commandement du coordinateur du gouvernement dans les Territoires, Gadi Eizencot a fait un survol des événements des dernières semaines à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Il a notamment souligné l’extrême difficulté pour les soldats de Tsahal de se mesurer à des mouvements de masse qui approchent de la frontière et au milieu desquels se dissimulent des terroristes. Le chef de Tsahal a signalé deux objectifs majeurs recherchés par les terroristes qui cherchent à pénétrer en territoire israélien: commettre des attentats dans les localités juives de la bordure et enlever des soldats à des fins de chantage. Quoi de plus pacifique en effet….

Gadi Eizencot a également dénoncé la cruauté du Hamas envers sa propre population, en détournant des sommes considérables pour ses infrastructures terroristes au lieu des les utiliser pour le bien-être de sa population.

