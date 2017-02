Eitan Cabel: « Moi seul suis capable de battre nettement Binyamin Netanyahou »

Eitan Cabel a évoqué les prochaines primaires du Camp Sioniste qui se tiendront en juillet et a indiqué qu’il envisage de se présenter pour la présidence du parti. Il a précisé qu’il annoncera sa décision prochainement. Très sûr de lui, il a déclaré qu’entre tous les candidats à la présidence, c’est lui qui aurait le plus de chances de battre Binyamin Netanyahou et de manière nette!

Il serait le cinquième candidat à se présenter, face à Itshak Herzog, Arel Margalit, Amir Peretz et Eldad Yaniv.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90