Eitan Cabel dénonce le prix exorbitant de la vignette-auto

Le président de la Commission de l’Economie Eitan Cabel (Camp Sioniste) a dénoncé le prix exorbitant exigé chaque année de la part des automobilistes pour le renouvellement de la vignette-auto. Cette vignette obtenue après le fameux « test » rapporte chaque année plus de quatre milliards de shekels à l’Etat. Cette donnée parmi d’autres a été fournie mardi à Eitan Cabel et à la commission par le Centre de recherche et d’information de la Knesset.

La commission de l’Economie souhaite baisser le tarif de cette vignette qui est l’un des plus élevés au monde! A titre de comparaison, cette vignette coûte l’équivalent de 99 shekels à l’automobiliste espagnol. 121 shekels à l’automobiliste belge, 232 shekels à l’automobiliste britannique, 295 à l’Italien…et entre 635 et 1.451 shekels à l’automobiliste israélien voire davantage.

Le ministre des Transports Israël Katz a fait savoir que le montant de la vignette-auto est du ressort exclusif du ministère des Finances et que le ministère des Transports ne touche pas un seul centime du produit de cette taxe. Il s’est lui-aussi prononcé en faveur d’une baisse significative du prix de cette vignette.

