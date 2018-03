Eilat: la maison des Francophones en Israël

Eilat est l’endroit idéal pour un logement de vacances, avec des plages magnifiques et une importante communauté française de qualité. Aujourd’hui vous pouvez profiter d’une occasion unique avec le Programme Turquoise du groupe AURA.

Eilat – Côte d’Azur israélienne, située sur le litoral de la mer Rouge, attire des millions de touristes, elle connait actuellement une métamorphose avec son nouvel aéroport ultramoderne – Ramon, dont la construction est en voie d’achèvement et qui rendra la ville accessible à plus de touristes européens au cours de l’année – au moyen d’un vol très court, des centaines de milliers de touristes et d’investisseurs pourront s’y rendre facilement chaque année. Un centre d’achat de produits détaxés, un centre de conférences, des centres commerciaux et même un nouveau parc aquatique, le long des plages et des sites de plongée incroyables, Eilat devient l’une des destinations les plus prisées en été comme en hiver.

Et malgré cet élan, Eilat reste une ville tranquille, une ville qui bénéficie également d’une exonération fiscale et d’un soleil incroyable toute l’année.

Dans ce contexte, la ville connait également un boom de construction, un quartier de logements prestigieux, avec vue sur la mer, parfait pour ceux qui souhaitent vivre en ville dans une ambiance de vacances, facile à atteindre plusieurs fois par an.

A Eilat, la plus grande partie des acquéreurs sont des investisseurs qui souhaitent posséder une propriété à Eilat, région et de plus en plus en demande, et qui constitue un investissement au fil du temps et permet de fuir le froid européen et de se réchauffer au soleil de la Ville Eternelle.

Ainsi, ces dernières années, s’est installée une communauté juive française de qualité, une communauté forte qui contribue au développement de la ville et bénéficie de son infrastructure et de l’environnement – des synagogues pour la communauté française, des restaurants français et de nombreux centres de divertissement où vous pourrez bénéficier d’un service en langue française et plus encore.

L’un des programmes immobiliers en cours de construction, particulièrement adapté aux membres de la communauté juive de France, est le programme Turquoise, dans le quartier Ganim B’ établi par le groupe de AURA – quartier chic français dans un endroit idéal et calme du Golfe d’Eilat. Le programme est situé à environ 400 mètres de la prestigieuse synagogue établie par la communauté juive française. Après la prière, les gardiens du shabbat peuvent marcher jusqu’à la plage, à seulement 5 minutes à pied.

Aura Israël Group est l’un des groupes leader de l’immobilier résidentiel en Israël et sans doute le plus novateur et émergent, avec un impact certain sur le marché du logement.

Aura Israël est actuellement en train de lancer 42 programmes immobiliers à travers Israël, qui se trouvent à différentes étapes de la planification, de la commercialisation et de la construction, dans le cadre desquels quelque 11.000 unités résidentielles seront construites dans différentes villes.

Le Directeur des ventes, Shlomi Nahmias a l’honneur de nous informer que le projet Turquoise propose des villas de luxe avec piscine et jardin privatifs aux spécifications techniques de plus haut niveau. Des appartements avec jardins et des penthouse à des prix partant de 2,95 millions de shekels. Un premier paiement de 20% seulement à la signature du compromis de vente, et le solde à la réception des clés.

Que propose de programme?

Le cahier des charges propose des composants très luxueux, une porte d’entrée de 1,5 mètre de large, un interphone vidéo couleur à l’entrée, un poste téléphonique + TV + communication dans chaque pièce, y compris la cuisine et un espace de vie dynamique qui permet de concevoir la maison en parfait accord avec les souhaits de l’acheteur.

Nachmias explique que Turquoise Bay Eilat est un complexe résidentiel prestigieux. “Il est situé dans un quartier calme et privé, dans le meilleur emplacement du Golfe d’Eilat, à quelques pas de la mer, et les acheteurs ont le choix entre des villas de plain-pied avec jardin et des penthouses.”

L’un des éléments les plus attractifs est la piscine privée – chaque unité possède une piscine de 20 m², de profondeur allant jusqu’à 1,5 mètres pour les appartements avec jardin et jusqu’à 1,2 mètres

pour les penthouses, des toilettes suspendues avec des cuves dissimulées, une infrastructure pour home cinéma, des cuisines avec placards en panneaux multiplis, une unité de four intégré, des portes silencieuses et autres spécifications haut-de-gamme.

Les heureux acquéreurs, conclut Nahmias, pourront profiter d’un appartement neuf, parfaitement équipé dès la prochaine fête de Pâque, dans un an. Les ventes sont en cours et les acheteurs français sont invités à contacter les représentants commerciaux du groupe AURA qui les renseigneront en langue française.

Photos à titre d’illustration uniquement

Cliquez pour plus d’informations

